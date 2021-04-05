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В мире     05.04.2021 12:00

В АТОР рассказали, когда для россиян откроются для отдыха страны Европы

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Теги:  туризм  Европа  ограничения  границы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Европейские страны вряд ли откроются летом для российских туристов, рассказала в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов», - заявила исполнительный директор АТОР.

По мнению Ломидзе, в лучшем случае, европейские страны откроют границы для россиян осенью, а в худшем - в начале 2022 года.

Первая страна Евросоюза, которая почти без ограничений начнет принимать россиян с 15 мая - Греция. Однако, по греческой визе нельзя будет попасть в другие страны ЕС, так как из-за пандемии в странах Евросоюза действует пограничный контроль. За попытку выехать с греческой визой в другие страны ЕС, грозит запрет на въезд в шенгенскую зону.

С 1 апреля правила въезда для российских туристов упростил Кипр. Кроме того, с 1 апреля Хорватия открыла въезд в страну для людей с подтвержденной вакцинацией от коронавируса, в том числе для тех, кто вакцинирован российской вакциной «Спутник V».

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Теги: 
туризм  Европа  ограничения  границы 

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