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В мире     06.09.2021 13:11

В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой

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Теги:  Белоруссия  оппозиция  суд  приговор 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Минске вынес приговоры членам президиума Координационного совета оппозиции Максиму Знаку и Марии Колесниковой, сообщает «Интерфакс».

Знак и Колесникова признаны виновными в действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам, заговоре с целью захвата власти и в создании экстремистского формирования и руководстве им.

По совокупности предъявленных обвинений Знак приговорен к 10 годам, Колесникова - к 11 годам колонии общего режима.

Колесникова работала координатором в избирательном штабе кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, Знак был юристом избирательного штаба. После выборов Колесникова стала одним из лидеров белорусской оппозиции.

На президентских выборах, которые состоялись в Белоруссии в августе 2020 года, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,23%. Оппозиция не признала итоги выборов, в результате в Белоруссии начались уличные столкновения. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.

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Теги: 
Белоруссия  оппозиция  суд  приговор 

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