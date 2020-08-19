Другие материалы
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В мире
20.08.2020, 14:16
В Белоруссии завели уголовное дело после создания координационного совета оппозиции
20 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело заведено в Белоруссии после создания координационного совета оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора страны Александра Конюка. ...
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В мире
19.08.2020, 17:26
ЕС обсуждает введение санкций против Лукашенко
19 августа. Mossovetinfo.ru – Евросоюз не признает официальные результаты президентских выборов в Белоруссии и намерен ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификации на выборах, заявил н...
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В мире
19.08.2020, 17:04
Норвегия объявила российского дипломата персоной «нон грата»
19 августа. Mossovetinfo.ru – Один из российских дипломатов объявлен в Ослов персоной «нон грата» он будет выслан из Норвегии, его подозревают в контактах, связанных со шпионажем, заявила глава деп...