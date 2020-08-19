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В мире     20.08.2020 14:16

В Белоруссии завели уголовное дело после создания координационного совета оппозиции

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Теги:  Белоруссия  оппозиция  уголовное дело  протесты 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело заведено в Белоруссии после создания координационного совета оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора страны Александра Конюка.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности». Обвиняемым по этой статье грозит до 5 лет лишения свободы.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 19 августа. Совет потребовал от белорусских властей начать переговоры с протестующими и провести новые президентские выборы.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.

Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.


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Теги: 
Белоруссия  оппозиция  уголовное дело  протесты 

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