20 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело заведено в Белоруссии после создания координационного совета оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора страны Александра Конюка.



Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности». Обвиняемым по этой статье грозит до 5 лет лишения свободы.



Координационный совет белорусской оппозиции был создан 19 августа. Совет потребовал от белорусских властей начать переговоры с протестующими и провести новые президентские выборы.



Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.



Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.



Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.