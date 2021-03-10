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В мире     10.03.2021 18:32

В Европе заговорили о третьей волне коронавируса

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Теги:  Европа  германия  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Третья волна коронавируса может начаться в Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточное количество людей, заявил на пресс-конференции президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

По словам Вилера, в Германии третья волна коронавируса уже началась, об этом есть «четкие сигналы».

«В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство», - приводит слова профессора РИА Новости.

По словам Вилера, если в короткий срок не вакцинировать от коронавируса большое количество людей, это приведет к тому, что что появится больше серьезных случаев заболевания, чем выдержит система здравоохранения страны.

Профессор также заявил, что если по каким-либо причинам не удастся провести вакцинацию большого количества людей в короткий срок, то к осени вновь придется вводить жесткие ограничения.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что если не проводить вакцинацию, в России третья волна коронавируса неизбежна, она начнется в мае и выйдет на пик к октябрю.

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Теги: 
Европа  германия  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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