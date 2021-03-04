 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     04.03.2021 14:26

В Евросоюзе началась экспертиза российской вакцины «Спутник V»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  экспертиза  сертификация 

4 марта. Mossovetinfo.ru – В Евросоюзе началась экспертиза российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на Российской агентство прямых инвестиций.

Экспертизу проводит Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое является регулятором лекарственных средств в Евросоюзе. В ходе экспертизы должно быть установлено соответствие российской вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Экспертиза является частью процесса сертификации вакцины, после которой «Спутник V» можно будет использовать на территории Евросоюза. При этом Венгрия еще в январе одобрила использование «Спутника V» на территории страны, позднее это сделала Словакия. Также вопрос использования российской вакцины без одобрения ЕМА рассматривают в Чехии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  экспертиза  сертификация 

Возврат к списку

Лента новостей

15:16 Власть Путин прокомментировал ход вакцинации от коронавируса в России

14:26 В мире В Евросоюзе началась экспертиза российской вакцины «Спутник V»

13:12 Город (Москва и область) Семь станций откроются в 2021 году в рамках строительства МЦД-4

12:45 Общество Предварительное заседание по делу Любови Соболь перенесли на 5 марта

12:29 Город (Москва и область) Собянин упростил получение соцвыплат семьям с детьми

Актуальные материалы

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru