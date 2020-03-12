12 марта. Mossovetinfo.ru – В Италии в связи с распространением коронавируса временно закроют все магагзины, бары и рестораны, кроме продуктовых магазинов и аптек, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Ограничения вступят в силу с 25 марта. При этом, доставка еды из мест общественного питания будет возможна. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также банки, почтовые отделения, страховые компании, газетные киоски и общественный транспорт продолжат работу.
К настоящему моменту в Италии зафиксировано 12 462 случая заражения коронавирусом. 827 человек скончалось.
Ранее России ограничила авиасообщение с Италией (за исключением аиарейсов в Рим), а также ввела временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.
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