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В мире     12.03.2020 09:37

В Италии закроют все бары, рестораны и большинство магазинов

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Теги:  Италия  коронавирус  ограничения 

12 марта. Mossovetinfo.ru – В Италии в связи с распространением коронавируса временно закроют все магагзины, бары и рестораны, кроме продуктовых магазинов и аптек, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Ограничения вступят в силу с 25 марта. При этом, доставка еды из мест общественного питания будет возможна. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также банки, почтовые отделения, страховые компании, газетные киоски и общественный транспорт продолжат работу.

К настоящему моменту в Италии зафиксировано 12 462 случая заражения коронавирусом. 827 человек скончалось.

Ранее России ограничила авиасообщение с Италией (за исключением аиарейсов в Рим), а также ввела временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.


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Теги: 
Италия  коронавирус  ограничения 

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