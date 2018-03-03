3 марта, Mossoverinfo.ru - - В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения правоохранителей с митингующими. В результате столкновений задержаны 50 человек. Об этом в эфиресообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.По его словам, с самого утра полиция, в соответствии с решением суда, должна была проводить следственные действия в палаточном городке в рамках расследования событий 27 февраля, когда пострадали 15 полицейских.