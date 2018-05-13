15 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в редакцию РИА Новости Украина и устроили там обыск, руководитель проекта Кирилл Вышинский задержан, сообщает РИА Новости.



Кроме того, сообщается, что руководитель представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин перестал выходить на связь. В настоящее время связи с журналистами нет, однако через адвокатов стало известно, что украинские власти подозревают Вышинского в государственной измене. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила, что украинские власти подозревают РИА Новости Украина в подрывной деятельности. Обыск также прошел в квартире корреспондента РИА Новости Людмилы Лысенко. После обыска она сообщила, что вызвана на допрос в СБУ в предстоящую пятницу. Раскрывать другие детали сотрудники СБУ ей запретили.



В МИД России действия украинских силовиков назвали произволом. Посольство России в Украине направило в МИД Украины ноту протеста в которой потребовало прекратить насилие в отношении представителей СМИ.



Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти ожидают жесткой реакции международных организаций на ущемление прав журналистов со стороны украинских властей.