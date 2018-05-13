Другие материалы
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В мире
15.05.2018, 19:05
В Киеве задержан глава портала РИА Новости Украина, в редакции прошли обыски
15 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в редакцию РИА Новости Украина и устроили там обыск, руководитель проекта Кирилл Вышинский задержан, сообщает РИА Новости....
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В мире
14.05.2018, 18:16
Facebook приостановил деятельность около 200 приложений
14 мая. Mossovetinfo.ru – Компания Facebook, владеющая одноименной крупнейшей мировой социальной сетью, приостановила действия около 200 приложений в связи со скандалом, связанным с британской комп...
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В мире
13.05.2018, 09:26
Помещены под стражу родители напавшего на прохожих в Париже выходца из Чечни
13.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Родители мужчины, - выходца из Чечни 1997 года рождения, напавшего с ножом на прохожих в Париже, помещены под стражу, передаёт радиостанция RTL. 12 мая около 21:3...