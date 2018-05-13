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В мире     15.05.2018, 19:05

В Киеве задержан глава портала РИА Новости Украина, в редакции прошли обыски

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Теги:  Украина  журналисты  СБУ  обыски  РИА Новости 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в редакцию РИА Новости Украина и устроили там обыск, руководитель проекта Кирилл Вышинский задержан, сообщает РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что руководитель представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин перестал выходить на связь. В настоящее время связи с журналистами нет, однако через адвокатов стало известно, что украинские власти подозревают Вышинского в государственной измене. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила, что украинские власти подозревают РИА Новости Украина в подрывной деятельности. Обыск также прошел в квартире корреспондента РИА Новости Людмилы Лысенко. После обыска она сообщила, что вызвана на допрос в СБУ в предстоящую пятницу. Раскрывать другие детали сотрудники СБУ ей запретили.

В МИД России действия украинских силовиков назвали произволом. Посольство России в Украине направило в МИД Украины ноту протеста в которой потребовало прекратить насилие в отношении представителей СМИ.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти ожидают жесткой реакции международных организаций на ущемление прав журналистов со стороны украинских властей.


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Теги: 
Украина  журналисты  СБУ  обыски  РИА Новости 

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