 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В мире     28.07.2020 10:54

В Китае и Вьетнаме из-за короновируса изолируют многомиллионные города

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  Далянь  Вьетнам  Дананг  COVID-19 

28 июля, Mossovetinfo.ru - Госкомздрав КНР на официальном сайте сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 102 новых инфицированных COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Китае за период с апреля.

Из-за вспышки коронавируса на заводе по переработке морепродуктов в городе Далянь в Китае, на тестирование отправят всех жителей этого почти 6-миллионного городаТестирование предполагается провести за 4 дня. Вспышка коронавиурса зафиксирована на заводе по переработке морепродуктов.
В самом городе не ходит общественный транспорт и такси, закрыты развлекательные заведения. А те, кто посещал Дананг в июле, теперь обязаны сдать анализы на коронавирус.

В то же время во Вьетнаме из-за вспышки агрессивной формы коронавируса полностью изолировали город Дананг с численностью населения более 1,2 млн человек, - третий по величине город страны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  Далянь  Вьетнам  Дананг  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

11:11 Мнения Дегтярев: мнения Путина, Жириновского, хабаровчан полностью совпадают

10:54 В мире В Китае и Вьетнаме из-за короновируса изолируют многомиллионные города

09:55 Город (Москва и область) Более 50 детей выпали из окон в Подмосковье с начала года

08:43 Власть В Минтруде рассказали о реальном росте пенсий россиян до 2024 года

08:34 Другое В NASA рассказали о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле

Актуальные материалы

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru