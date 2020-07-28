В Китае и Вьетнаме из-за короновируса изолируют многомиллионные города

28 июля, Mossovetinfo.ru - Госкомздрав КНР на официальном сайте сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 102 новых инфицированных COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Китае за период с апреля.



Из-за вспышки коронавируса на заводе по переработке морепродуктов в городе Далянь в Китае, на тестирование отправят всех жителей этого почти 6-миллионного городаТестирование предполагается провести за 4 дня. Вспышка коронавиурса зафиксирована на заводе по переработке морепродуктов.

В самом городе не ходит общественный транспорт и такси, закрыты развлекательные заведения. А те, кто посещал Дананг в июле, теперь обязаны сдать анализы на коронавирус.



В то же время во Вьетнаме из-за вспышки агрессивной формы коронавируса полностью изолировали город Дананг с численностью населения более 1,2 млн человек, - третий по величине город страны.