11 марта. Mossovetinfo.ru – Распространение нового коронавируса будет продолжаться как минимум до июня текущего года, сообщает Hong Kong Economic Times со ссылкой на главу специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня.
Чжун Наньшань также заявил, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить санитарный контроль на границах, а также проводить жесткую политику карантина в отношении приезжих из регионов, в которых отмечена вспышка заболевания коронавирусом.
К настоящему моменту о случаях заболевания коронавирусом сообщили уже более 100 стран. Общее количество зараженных по всему миру превысило 100 тысяч человек, из которых 3,9 тысячи скончались. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.
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