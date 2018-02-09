В Китае опубликован очередной список разоблаченных коррумпированных чиновников

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины в четверг опубликовала очередной список разоблаченных коррумпированных чиновников, которые, среди прочих нарушений, использовали общественные средства для организации банкетов или турпоездок или получали взятки. В список вошли более 10 чиновников, сообщает Синьхуа.



«Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины также предостерегла чиновников отказаться от непрофессионального поведения во время праздничных каникул по случаю традиционного китайского Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 16 февраля», - - отмечается в сообщении.



Разоблаченным коррумпированным чиновникам были «вынесены различные наказания, включая предупреждение и увольнение с занимаемых постов».



Синьхуа приводит один из случаев разоблачения: в 2016 году заместитель начальника Государственного почтового управления КНР Лю Цзюнь во время деловой поездки в США и Канаду присутствовал на банкете, устроенном для него одной из китайских фирм экспресс-доставки, и получил спортивные часы стоимостью 1057 юаней /168,3 долларов США/ в подарок от другой отечественной транспортной компании. Лю Цзюнь получил дисциплинарное предупреждение.



