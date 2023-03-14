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В мире     14.03.2023 06:46

Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз иностранным гражданам

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Теги:  Китай  визы  возобновление  пандемия 

14 марта, Mossovetinfo.ru - С 00:00 15 марта по пекинскому времени (19:00 14 марта мск) вступает в силу решение китайских властей о возобновлении выдачи всех типов китайских виз иностранным гражданам. Об этом сообщил Департамент консульских дел министерства иностранных дел КНР.

Области в Китае, которые не требовали виз до пандемии, вернутся к безвизовому въезду, заявило министерство.

Это решение, о корректировке политики выдачи виз и въезда иностранных граждан в Китай, принято в целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу.

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Теги: 
Китай  визы  возобновление  пандемия 

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