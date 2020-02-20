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В мире     20.02.2020 08:37

В Китае зафиксировано сокращение заболеваний коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – За последние сутки в Китае зафиксировано 394 случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, что является самым низким показателем с 23 января, сообщает Национальная комиссия по здравоохранения Китая.

Также за прошедшие сутки 1179 человек были признаны здоровыми и выписаны из больниц, а у 113 заболевших, чье состояние оценивалось как критическое, зафиксировано улучшение.

В общей сложности в материковом Китае было выявлено 56 303 человека, заболевших коронавирусом. 2118 из них скончались.


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Теги: 
коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

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