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В мире     21.02.2022 23:59

В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

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Теги:  ДНР  ЛНР  Путин  Кремль  Украина  признание  договор 

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал вечером 21 февраля в Кремле указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».

Также Путин и главы ДНР и ЛНР подписали Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими республиками.

Ожидается, что 22 февраля договора будут ратифицированы Госдумой и Советом Федерации России.

Подписание указов о признании ДНР и ЛНР и договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи состоялось после того как Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением, чтобы проинформировать их о принимаемых решениях в связи с критическим характером ситуации на Донбассе.

Путин отметил, что обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине.

Фото: пресс-служба Кремля


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Теги: 
ДНР  ЛНР  Путин  Кремль  Украина  признание  договор 

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