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В мире     10.11.2020 15:08

В мире клинические испытания проходят 47 вакцин от коронавируса - ВОЗ

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Теги:  коронавирус  вакцина  испытания  ВОЗ 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент в мире стадию клинических испытаний проходят 47 вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В понедельник о переходе к клиническим испытаниям вакцины заявили немецкий BioNTech и американский Pfizer. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в США в ноябре.

Ранее о стадии клинических испытаний заявили китайские компании Sinovac и Sinopharm. Всего в Китае разрабатываются сразу 5 вакцин от коронавируса.

Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦ имени Гамалеи. О регистрации вакцины президент России Владимир Путин объявил 11 августа.

14 октября Путин объявил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса: препарат «ЭпиВакКорона» был разработан новосибирским центром «Вектор». При этом, по словам Путина, в ближайшее время будет зарегистрирована третья российская вакцина, разработанная центром имени Чумакова.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  испытания  ВОЗ 

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