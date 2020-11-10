10 ноября. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент в мире стадию клинических испытаний проходят 47 вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



В понедельник о переходе к клиническим испытаниям вакцины заявили немецкий BioNTech и американский Pfizer. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в США в ноябре.



Ранее о стадии клинических испытаний заявили китайские компании Sinovac и Sinopharm. Всего в Китае разрабатываются сразу 5 вакцин от коронавируса.



Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦ имени Гамалеи. О регистрации вакцины президент России Владимир Путин объявил 11 августа.



14 октября Путин объявил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса: препарат «ЭпиВакКорона» был разработан новосибирским центром «Вектор». При этом, по словам Путина, в ближайшее время будет зарегистрирована третья российская вакцина, разработанная центром имени Чумакова.