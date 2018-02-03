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В мире     03.02.2018 09:20

В новой ядерной доктрине США надеются на «открытое взаимодействие» в будущем с Россией и Китаем

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Теги:  США. Пентагон  доктрина  Россия  Китай 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Из проекта новой ядерной стратегии США, «Обзора ядерной политики» (Nuclear Posture Review) США, опубликованного в пятницу The Huffington Post следует, что США считают возможным применение против США ядерных сил, но со стороны США отсутствует автоматический ответ на возможные атаки со стороны РФ. Официальное опубликование доктрины ожидается в нынешнем месяце и она, по мнению экспертов, не претерпит существенных изменений от уже обнародованного варианта.

В Госдепартаменте подчеркнули, что Россия и Китай были заранее проинформированы о сути новой стратегии.

Доктрина предусматривает расширение ядерного потенциала США для сдерживания России и других стран от использования ядерного оружия. Инвестиции Вашингтона в новые системы вооружений, по замыслу авторов доктрины, позволят «отбить у России иллюзии», что она может первой нанести ядерный удар по Европе.

Авторы доктрины полагают, что после присоединения Крыма в мировую политику вернулось ядерное соперничество сверхдержав. В доктрине отмечается, что за последние годы мир стал более опасным, а не менее.

В доктрине Россия обвиняется в нарушении ряда договоров по стратегическим вооружениям и указывается, что по производству ядерных вооружений и тактических систем, по сравнению с США и их союзниками, Россия имеет превосходство.

Главными угрозами, исходя из ядерной доктрины, США считают Россию и Китай, но надеются на «открытое взаимодействие» в будущем. В доктрине отмечается, что Россия и Китай, вводя новые ядерные вооружения, бросают вызов традиционному американскому военному превосходству в западном Тихом океане.

Проблемы взаимодействия с Ираном и КНДР также отражены в доктрине.
С учетом других видов вооружений, помимо ядерных и провокационных действий и риторики, Северная Корея представляет для США «неотложную и непредсказуемую угрозу» и Пентагон видит необходимым прекращение незаконной ядерной программы Северной Кореи.

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Теги: 
США. Пентагон  доктрина  Россия  Китай 

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