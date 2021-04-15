15 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Белого дома. В частности, санкции касаются суверенного долга Рос...

15 апреля. Mossovetinfo.ru — В Париже началась реставрация собора Нотр-Дам после пожара двухлетней давности, сообщает Euronews. Сильный пожар произошел в соборе 15 апреля 2019 года и был потушен...