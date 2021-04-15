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В мире
15.04.2021, 15:13
Байден ввел новые санкции против России
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Белого дома. В частности, санкции касаются суверенного долга Рос...
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В мире
15.04.2021, 14:32
В Париже началась реставрация собора Нотр-Дам после пожара
15 апреля. Mossovetinfo.ru — В Париже началась реставрация собора Нотр-Дам после пожара двухлетней давности, сообщает Euronews. Сильный пожар произошел в соборе 15 апреля 2019 года и был потушен...
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В мире
15.04.2021, 10:36
Словения отменяет карантин при въезде в страну для привитых «Спутником V»
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Словении расширили список вакцин от коронавируса, прививка которыми позволяет въехать в страну без обязательного 10-дневного карантина, сообщается на официальном са...