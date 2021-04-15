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В мире     15.04.2021 14:32

В Париже началась реставрация собора Нотр-Дам после пожара

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Теги:  Париж  Франция  Нотр-Дам  реставрация 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — В Париже началась реставрация собора Нотр-Дам после пожара двухлетней давности, сообщает Euronews.

Сильный пожар произошел в соборе 15 апреля 2019 года и был потушен только утром 16 апреля. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Деньги на реставрацию Нотр-Дам собирали за счет пожертвований. В результате была собрана рекордная сумма в 830 миллионов евро.

Вначале планируется восстановить здание собора, включая шпиль, а затем и интерьер. Завершить работы планируется в 2024 году.

Собор Пари́жской Богоматери (Нотр-Дам, Нотр-Дам де Пари) - католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов.

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Карта места

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Теги: 
Париж  Франция  Нотр-Дам  реставрация 

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