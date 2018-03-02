В Пентагоне прокомментировали тему нового оружия в послании Путина Федеральному собранию

2 марта, Mossovetinfo.ru - Министерство обороны США не удивлено заявлением президента России Владимира Путина о разработках новейших вооружений, сделанным 1 марта во время послания Федеральному собранию. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт.



«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — приводит РИА Новости слова Уайт.

Уайт подчеркнула, что противоракетная оборона США никогда не была направлена против России, и в России «хорошо это знают». «Наша противоракетная оборона направлена против стран-изгоев», - сказала она.



По словам Уайт, Пентагон ужё учёл создание новых российских оборонных систем.

«Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», — сказала Уайт. Минобороны «уверено в том, что сможет отразить любую атаку, будет ли она осуществляться с помощью гиперзвукового оружия или крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой», - заявила Уайт.