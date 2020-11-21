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В мире     21.11.2020 09:53

В понедельник Торонто будет закрыт как минимум на 28 дней, - коронавирус

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Теги:  Торонто  Канада  коронавирус  Covid-19 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – С понедельника 23 ноября Торонто, по решению региональных властей, будет закрыт как минимум на 28 дней из-за резкого ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. За нарушения – установлены крупные штрафы.

На улице можно собираться в группы не более 10 человек. «Общепит» сможет продавать еду только на вынос. Ограничена работа торговых центров.

Будут закрыты спортивные и досуговые центры, парикмахерские,

Напомним, что в соседних США минувшим днем по данным университета Джонса Хопкинса зарегистрировали 193 079 случаев заболевания Covid-19, что является самым высоким показателем пандемии за один день второй день подряд.


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Теги: 
Торонто  Канада  коронавирус  Covid-19 

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