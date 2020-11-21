09:53 В мире В понедельник Торонто будет закрыт как минимум на 28 дней, - коронавирус
09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт, вестибюль станции московского метро «Новослободская» Кольцевой линии
08:38 Происшествия В 29 эпизодах насильственных действий сексуального характера обвинен тренер в Подмосковье
19:45 Город (Москва и область) Власти Москвы согласовали РПЛ квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов
19:14 Город (Москва и область) В Москве проверят соблюдение ресторанами запрета на работу после 23:00 в новогоднюю ночь
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время
14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября