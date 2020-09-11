11 сентября. Mossovetinfo.ru - В результате сильных лесных пожаров, охвативших западные штаты США, погибло как минимум 23 человека, сообщает американское издание USA Today.



Сообщается, что 19 человек погибли в Калифорнии, трое в Орегоне и один - в штате Вашингтон.



Кроме того, десятки человек считаются пропавшими без вести, многие получили критические ранения.



Всего на территории США зафиксировано более 100 крупных лесных пожаров общей площадью более 1,8 миллиона гектаров. Уничтожены сотни домов, тысячи домов находятся под угрозой.



Сообщается, что в Орегоне свои дома вынуждены были покинуть более 500 тысяч жителей, то есть больше 10% жителей штата. В Калифорнии еще в середине августа был введен режим чрезвычайной ситуации.