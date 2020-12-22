22 декабря. Mossovetinfo.ru - Минторг США на своем официальном сайте опубликовал обновленный список организаций и компаний, на который распространяются американские санкции.



В обновленный список попали такие ведомства и организации как Служба внешней разведки РФ и Минобороны РФ, корпорация «Ростех» и входящие в нее компании «МиГ» и «Туполев», компании «Вертолеты России» и «Гражданские самолёты Сухого».



Также в список попали Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная компания, Специальный летный отряд «Россия» и другие организации.



В общей сложности в списке 103 организации, компании и предприятия, среди которых 45 российских и 58 китайских.



Попадание в список Минторга США означает, что американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции этим организациям и компаниям.



В список заносят компании, которые по мнению американского руководства представляют угрозу США.