22 декабря. Mossovetinfo.ru - Минторг США на своем официальном сайте опубликовал обновленный список организаций и компаний, на который распространяются американские санкции.
В обновленный список попали такие ведомства и организации как Служба внешней разведки РФ и Минобороны РФ, корпорация «Ростех» и входящие в нее компании «МиГ» и «Туполев», компании «Вертолеты России» и «Гражданские самолёты Сухого».
Также в список попали Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная компания, Специальный летный отряд «Россия» и другие организации.
В общей сложности в списке 103 организации, компании и предприятия, среди которых 45 российских и 58 китайских.
Попадание в список Минторга США означает, что американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции этим организациям и компаниям.
В список заносят компании, которые по мнению американского руководства представляют угрозу США.
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