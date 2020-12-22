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В мире     22.12.2020 12:54

В санкционный список США попали СВР и Минобороны России

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Теги:  США  санкции  Минобороны  Ростех  СВР 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Минторг США на своем официальном сайте опубликовал обновленный список организаций и компаний, на который распространяются американские санкции.

В обновленный список попали такие ведомства и организации как Служба внешней разведки РФ и Минобороны РФ, корпорация «Ростех» и входящие в нее компании «МиГ» и «Туполев», компании «Вертолеты России» и «Гражданские самолёты Сухого».

Также в список попали Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная компания, Специальный летный отряд «Россия» и другие организации.

В общей сложности в списке 103 организации, компании и предприятия, среди которых 45 российских и 58 китайских.

Попадание в список Минторга США означает, что американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции этим организациям и компаниям.

В список заносят компании, которые по мнению американского руководства представляют угрозу США.


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Теги: 
США  санкции  Минобороны  Ростех  СВР 

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