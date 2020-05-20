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В мире     20.05.2020 23:32

В штате Мичиган США эвакуировали 10 тыс человек из-за прорыва дамб

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Теги:  Мичиган  плотина  эвакуация 

20 мая, Mossovetinfo.ru - После прорыва двух дамб Мичиганской плотины на гидроэлектростанции, сдерживающей озеро Виксом (Wixom Lake Michigan) эвакуировано около 10 тысяч жителей.
«Около 10 тысяч жителей были эвакуированы в американском штате Мичиган после прорыва двух дамб из-за сильных ливней в течение нескольких дней», - говорится в сообщении BBC.

Ранее во вторник, до прорыва дамб, официальные лица предупреждали жителей близлежащих районов об эвакуации из-за опасений, что плотина гидроэлектростанции, сдерживающая озеро Виксом, сломается.

О разрушении плотины было объявлено около 6 часов вечера во вторник в Фейсбуке.

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Теги: 
Мичиган  плотина  эвакуация 

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