10 мая. Mossovetinfo.ru – Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе утром 8 мая, сообщается в микроблоге 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter.
В результате взрыва образовалось 65 обломков. При этом, сообщается, что взрыв не был вызван столкновением с другим объектом. Угрожают ли обломки действующим спутникам не сообщается.
Объект, который представляет из себя блок баков, отделяется от ракеты после того, как израсходовано все топливо. Он был использован в 2011 году, когда на орбиту выводилась обсерватория «Спектр-Р». До взрыва блок находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.
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