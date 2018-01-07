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В мире     07.01.2018 15:05

В Стокгольме два человека ранены после взрыва предмета у станции метро

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Теги:  Стокгольм  метро  взрыв 

7 января. /Mossovetinfo.ru /. Два человека ранены после взрыва неизвестного предмета у станции метро Varby Gard в Стокгольме.  

По информации полиции, мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который затем взорвался. Предположительно объектом детонации была ручная граната.

Госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

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Теги: 
Стокгольм  метро  взрыв 

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