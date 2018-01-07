В Стокгольме два человека ранены после взрыва предмета у станции метро

7 января. /Mossovetinfo.ru /. Два человека ранены после взрыва неизвестного предмета у станции метро Varby Gard в Стокгольме.



По информации полиции, мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который затем взорвался. Предположительно объектом детонации была ручная граната.



Госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии.