28 августа — Mossovetinfo.ru — Специальный советник Джек Смит демонстративно вернул вопрос о стремлении Дональда Трампа украсть выборы 2020 года в усиливающуюся финальную игру предвыборной гонки за Белый дом в этом году, - сообщает CNN
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«Пытаясь спасти свое дело после того, как его первоначальное обвинительное заключение было отменено постановлением Верховного суда об иммунитете, Смит дал понять, что он полон решимости привлечь бывшего президента к ответственности — даже несмотря на то, что судебного разбирательства до Дня выборов не будет», - отмечается в публикации.
«Я думаю, что по сути, Джек Смит говорит:»У меня все еще есть это», - сказал бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, комментатор CNN по правовым вопросам и национальной безопасности, после того, как специальный прокурор во вторник представил измененное обвинительное заключение, одобренное новым большим жюри.
«Его шаг подчеркнул огромные личные инвестиции Трампа в победу на президентских выборах в ноябре: он не только вернется на высший пост страны, но также получит полномочия прекратить это и другое федеральное дело против него и избежать любых приговоров, которые могут включать тюремное заключение, если его признают виновным», - сообщает CNN.
«Это очень важный год, это очень важные выборы», - сказал бывший федеральный прокурор Анкуш Хардори корреспонденту CNN Алексу Марквардту во вторник. «Это дело поставлено на карту на выборах, потому что, если Трамп победит, оно будет закрыто. Если Трамп проиграет Харрису, это дело придет к какому-то завершению».
Политическое значение новой попытки Смита заставить Трампа столкнуться с непривычной ответственностью за свои действия добавляет еще одно измерение новому противостоянию экс-президента с новым кандидатом от Демократической партии Харрисом.
Пересмотренное обвинительное заключение освежит вопрос о предполагаемой преступности Трампа и авторитарных амбициях в умах избирателей.