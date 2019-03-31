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В мире     31.03.2019 11:01

В Украине проходит голосование на президентских выборах

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Теги:  Украина  президент  выборы 

31 марта, Mossovetinfo.ru - В Украине 31 марта в 8:00 началось голосование на президентских выборах. В избирательном бюллетене на выборах-2019 содержатся фамилии 39 кандидатов. Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей.

Голосование продлится в течение 12 часов - участки закроются в 20:00. На зарубежных избирательных участках голосование будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не будут организовываться и проводиться на территории аннексированного Крыма и в 12 из 21 избирательного округа Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области.

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Теги: 
Украина  президент  выборы 

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