В Украине проходит голосование на президентских выборах

31 марта, Mossovetinfo.ru - В Украине 31 марта в 8:00 началось голосование на президентских выборах. В избирательном бюллетене на выборах-2019 содержатся фамилии 39 кандидатов. Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей.



Голосование продлится в течение 12 часов - участки закроются в 20:00. На зарубежных избирательных участках голосование будет проводиться по местному времени страны пребывания.



Согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не будут организовываться и проводиться на территории аннексированного Крыма и в 12 из 21 избирательного округа Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области.