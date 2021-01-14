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В мире     14.01.2021 14:08

В ВОЗ обсудят вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  вакцинация  обсуждение 

14 января. Mossovetinfo.ru – Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего специалиста отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олега Бенеша.

По словам Бенеша, данный вопрос встал на повестке дня в связи с появлением вакцин от коронавируса, так как вопрос об использовании международного сертификата вакцинации регулируется международными медико-санитарными правилами, то есть находится в ведении ВОЗ.

Также комитет обсудит меры борьбы против коронавируса, применяемые в разных странах.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  вакцинация  обсуждение 

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