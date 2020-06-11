11 июня. Mossovetinfo.ru – Низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования, заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.



Представитель ВОЗ заявил, что в России проводится очень много тестов на коронавирус и они проводятся очень быстро. В такой ситуации отмечается низкий уровень смертности.



В тоже время, Райан назвал российскую статистику по смертности от коронавируса «необычной» и «сложной для понимания».



На 10 июня в России было выявлено 493 657 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. За весь период пандемии зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.



В свою очередь, Депздрав Москвы опубликовал цифры по общей смертности в Москве в мае текущего года. за месяц в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5 715 больше, чем в мае 2019 года. При этом, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5 260 случаях.