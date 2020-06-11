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В мире     11.06.2020 08:25

В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  смертность  статистика 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования, заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

Представитель ВОЗ заявил, что в России проводится очень много тестов на коронавирус и они проводятся очень быстро. В такой ситуации отмечается низкий уровень смертности.

В тоже время, Райан назвал российскую статистику по смертности от коронавируса «необычной» и «сложной для понимания».

На 10 июня в России было выявлено 493 657 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. За весь период пандемии зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

В свою очередь, Депздрав Москвы опубликовал цифры по общей смертности в Москве в мае текущего года. за месяц в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5 715 больше, чем в мае 2019 года. При этом, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5 260 случаях.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  смертность  статистика 

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