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В мире     03.03.2021 18:09

В ВОЗ прокомментировали возможное введение паспортов вакцинации

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, ВОЗ на данный момент не рекомендует вводить паспорта вакцинации, однако страны идут своим путем, пытаясь обеспечить большую мобильность населения. Поэтому ВОЗ готова сотрудничать со всеми странами по вопросам введения сертификатов вакцинации и через какое-то время предоставит свои рекомендации по поводу того, что должно содержаться в таком документа.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что лидеры Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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