Другие материалы
-
В мире
18.01.2021, 08:29
В ВОЗ рассказали, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными
14 января. Mossovetinfo.ru – Большинство пациентов с коронавирусом, согласно предварительным исследованиям, остаются заразными в течение 8-9 дней после появления симптовом. Об этом в интервью «Российс...
-
В мире
14.01.2021, 14:08
В ВОЗ обсудят вопрос о паспортах вакцинации для путешественников
14 января. Mossovetinfo.ru – Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Но...
-
В мире
14.01.2021, 13:39
ЕСПЧ признал наличие фактической юрисдикции РФ над Крымом с 27 февраля 2014 года
14 января. Mossovetinfo.ru – ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос о законности присоединения Крыма к России в 2014 году с точки зрения международного права сообщается в пресс-релизе суда. В сообщен...