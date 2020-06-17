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В мире     17.06.2020 09:15

В ВОЗ заявили о «научном прорыве» в лечении коронавируса

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  лечение  лекарства 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, заявил о «научном прорыве» в лечении коронавируса.

Такими словами Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний стероида дексаметазона в английском Оксфорде.

Сообщается, что клинические испытания выявили, что препарат сокращает смертность от коронавируса на 35% у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20% у тех, кто получает кислород.

Относительно дешевый препарат (цена на российские деньги составляет 437 рублей) известен уже более 60 лет и ранее использовался как противовоспалительное средство.

Правительство Великобритании уже одобрило препарат для лечения коронавируса, а в ВОЗ заявили, что пока им известны только предварительные результаты испытаний, поэтому в организации «с нетерпением ждут» полного анализа информации.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  лечение  лекарства 

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