3 июня. Mossovetinfo.ru – В мире есть явная угроза второй волны коронавируса, если не купировать вирус, она может стать разрушительной, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.



По словам Клюге, вторая волна не является неизбежной, однако риск повторного всплеска заражения коронавирусом существует, так как все большее количество стран снимают введенные из-за коронавируса ограничения.



При этом, директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что до сих пор не существует ни вакцины от коронавируса, ни лекарства для его лечения, поэтому ситуация «не лучше, чем это было в начале года».



По последним данным ВОЗ в мире выявлено уже более 6 миллионов случаев заражения коронавирусом. В результате заболевания скончались более 376 тысяч человек.