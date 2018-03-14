Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14 марта. Mossovetinfo.ru - Великобритания высылает 23 российских дипломата - более трети сотрудников посольства России в стране. Об этом заявила премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.



Она отметила, что у российских дипломатов есть неделя на то, чтобы покинуть Великобританию. При этом по словам Мэй, полный разрыв отношений с Россий не отвечает интересам Великобритании.



В понедельник Мэй обвинила Россию в причастности к отравную бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери в ночь на 4 марта. Мэй заявила, что их их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.



Российский МИД отверг все обвинения, после чего посольство РФ направо властям Великобритании ноту, заявив о необходимости совместного расследования произошедшего в Солсбери. Нота осталась без ответа.



Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.