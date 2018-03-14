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14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018
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