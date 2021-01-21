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В мире     21.01.2021 13:18

Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Теги:  Венгрия  коронавирус  COVID-19  вакцины  Спутник V  регистрация 

21 января. Mossovetinfo.ru – Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает агентство Рейтер.

Эту информацию подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций, в сообщении фонда указано, что Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину.

Кроме того, Рейтер со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто сообщает, что Венгрия уже получила проект контракта на закупку российской вакцины.

Ранее стало известно, что венгерское ведомство по контролю за лекарствами дало рекомендацию одобрить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Теги: 
Венгрия  коронавирус  COVID-19  вакцины  Спутник V  регистрация 

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