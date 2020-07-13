13 июля. Mossovetinfo.ru – Посольство Венгрии опровергло информацию о том, что с 15 июля Венгрия откроет въезд российским гражданам, сообщает РБК.



В посольстве заявили, что сообщение было «неправильно интерпретировано».



«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен», - заявили изданию в посольстве.



Ранее сообщалось, что на странице посольства Венгрии в Facebook появилась информация о том, что с 15 июля Венгрия разрешит въезд на свою территорию гражданам России при соблюдении 14-дневного карантина или при наличии справки об отрицательных тестах на коронавирус. Позднее сообщение было удалено.