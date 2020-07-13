13 июля. Mossovetinfo.ru – Посольство Венгрии опровергло информацию о том, что с 15 июля Венгрия откроет въезд российским гражданам, сообщает РБК.
В посольстве заявили, что сообщение было «неправильно интерпретировано».
«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен», - заявили изданию в посольстве.
Ранее сообщалось, что на странице посольства Венгрии в Facebook появилась информация о том, что с 15 июля Венгрия разрешит въезд на свою территорию гражданам России при соблюдении 14-дневного карантина или при наличии справки об отрицательных тестах на коронавирус. Позднее сообщение было удалено.
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