13 июля. Mossovetinfo.ru – Венгрия готова с 15 июля открыть въезд российским гражданам, если будет доказано отсутствие у них коронавируса, сообщает венгерское посольство в Москве на своей странице в Facebook.
Венгрия готова разрешить российским гражданам въезд на свою территорию после 14-дневного карантина, либо при предъявлении справки об отсутствии коронавируса.
Внутренние границы ЕС были открыты в июне. Внешние границы Евросоюз поэтапно начал открывать с 1 июля. При этом, Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза.
По решению властей Венгрии, страны, не вошедшие в список, разделены на категории. Россия попала в так называемую «желтую» зону. Гражданам стран из этого списка въезд на территорию Венгрии разрешат на определенных условиях: если у человека нет подозрения на коронавирус, он должен будет пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Избежать карантина можно, только предоставив результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, которые были сделаны за последние пять дней с разницей в 48 часов. Справки должны быть предоставлены на венгерском или английском языке.
Таким образом, Венгрия станет первой страной ЕС, которая откроет границы для россиян после коронавирус.
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