6 ноября. Mossovetinfo.ru – Венгрия в декабре планирует начать импорт российской вакцины от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.



Поставки вакцины пойдут небольшими партиями, которые позволят завершить клинические испытания и получить лицензию. Масштабные поставки вакцины могут быть организованы во второй половине января.



В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия ведет переговоры с Россией и Китаем, по поводу возможных поставок вакцин от коронавируса, для скорейшего начала вакцинации в Венгрии.



В ответ на это представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом. Если же какая-либо страна ЕС закупит несертифицированную вакцину, произведенную за территорией ЕС, «Еврокомиссия вынуждена будет принять меры».