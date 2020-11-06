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В мире     06.11.2020 02:28

Венгрия в декабре начнет импорт российской вакцины от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцина  Венгрия 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Венгрия в декабре планирует начать импорт российской вакцины от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Поставки вакцины пойдут небольшими партиями, которые позволят завершить клинические испытания и получить лицензию. Масштабные поставки вакцины могут быть организованы во второй половине января.

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия ведет переговоры с Россией и Китаем, по поводу возможных поставок вакцин от коронавируса, для скорейшего начала вакцинации в Венгрии.

В ответ на это представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса только если она будет сертифицирована Евросоюзом. Если же какая-либо страна ЕС закупит несертифицированную вакцину, произведенную за территорией ЕС, «Еврокомиссия вынуждена будет принять меры».


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Теги: 
коронавирус  вакцина  Венгрия 

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