В мире     20.02.2026 20:13

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Теги:  Трамп  пошлины  отмена  США  Верховный суд 

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США отменил введенные администрацией Трампа глобальные пошлины. Трамп назвал это решение «позором» и позднее сообщил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам.

В решении, принятом шестью голосами против трех, суд заявил, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, а председатель Верховного суда Джон Робертс написал заключение от имени большинства.

Суд не стал рассматривать вопрос о том, в каком объеме импортеры смогут получить возмещение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам, сообщил в пятницу телеканал CNN.

Bloomberg сообщает, что президент Дональд Трамп может прибегнуть к альтернативным законодательным мерам, чтобы попытаться восстановить свою «тарифную стену» после того, как Верховный суд США постановил, что он не может использовать закон о чрезвычайном положении 1977 года для введения налогов на импорт. У него есть как минимум пять запасных вариантов введения пошлин различными способами. В целом эти альтернативы предполагают больше ограничений и процедурных барьеров, а значит, у Трампа меньше возможностей для того, чтобы ввести пошлины практически немедленно и установить их на максимально возможном уровне.

По данным CNN, акции и облигации отреагировали сдержанно, поскольку сегодняшнее решение оставило много вопросов, связанных с пошлинами.

