20.02.2026, 20:13
Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США отменил введенные администрацией Трампа глобальные пошлины. Трамп ...
05.02.2026, 08:40
Лавров: Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану, заявил в эксклюзивном интер...
04.02.2026, 15:38
Путин и Си Цзиньпин по видеоконференции обсудили новый грандиозный план развития двусторонних отношений
4 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл переговоры с Предс...