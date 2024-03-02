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В мире     04.03.2024 18:50

Верховный суд США постановил оставить Трампа в бюллетенях на праймериз республиканцев

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Теги:  Трамп  Верховный суд  праймериз  выборы  решение 

4 марта — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США единогласно поддержал экс-президента США Дональда Трампа и оставил его в избирательных бюллетенях на праймериз республиканцев и Трамп должен появиться в бюллетене для голосования в Колорадо.

Решение, имеющее общенациональные последствия, принято накануне супервторника 5 марта, когда в 15 штатах пройдут конкурсы кандидатов от республиканцев, в том числе и праймериз в Колорадо.

Верховный суд постановил, что штаты не имеют право исключать граждан из списка кандидатов на президентские выборы. Согласно Конституции США, соответствующее решение может принимать только Конгресс.

Ранее суд штата в Колорадо постановил, что Трамп должен быть отстранен от выборов из-за его роли в беспорядках 6 января 2021 года.

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Теги: 
Трамп  Верховный суд  праймериз  выборы  решение 

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