16.03.2026 19:24

Визит Трампа в КНР могут отложить из-за конфликта с Ираном — Белый дом

16 марта — Mossovetinfo.ru — Вполне вероятно, что официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай, 31 марта - 2 апреля, может быть отложен из-за занятости Трампа конфликтом в Иране, - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас главной обязанностью Трампа, как главнокомандующего, является руководство операцией Эпическая ярость, - президент США занят этим круглосуточно.

По словам Левитт, лидеры США и КНР ждут встречи, и в случае отложения визита в марте, новые даты визита Трампа в Пекин будут объявлены, как только позволит ситуация.

В то же время глава минфина США Скотт Бессент, по итогам второго раунда торговых переговоров между делегациями США и Китая в Париже, сказал, что если визит Трампа будет отложен, это никак не будет связано с тем, как Китай отреагирует на просьбу содействовать разблокировке Ормузского пролива.

В то же время в Европе опасаются, что США в ближайшие недели объявят о победе в конфликте на Ближнем Востоке и оставят работу по патрулированию Ормузского пролива на европейские страны, сообщает телеканал CNN.

После того как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, убив руководства страны, ответные действия Ирана привели к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Другие материалы

Лента новостей

06:12 Город (Москва и область) До 11 градусов тепла ожидаются в Москве днем во вторник 17 марта

19:24 В мире Визит Трампа в КНР могут отложить из-за конфликта с Ираном — Белый дом

09:16 Общество Уголовная ответственность грозит за администрирование террористических интернет-ресурсов

08:49 Город (Москва и область) Минувшей ночью более полусотни БПЛА сбито над территорией Московского региона - Минобороны

11:42 Город (Москва и область) 17 человек, из них 5 детей пострадали при столкновении двух трамваев в Москве

Актуальные материалы

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

