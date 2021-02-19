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В мире     19.02.2021 19:35

Власти Кипра отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для россиян

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Теги:  Кипр  туризм  визы 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Кипра на месяц отложили открытие въезда в страну для российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство в Никосии.

Как сообщает посольство, соответствующее решение принял Совет министров Кипра 18 февраля.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам. Однако теперь принято решение о том, что с 1 марта Россия будет относиться к «серой» категории. Въезд на Кипр будет открыт только для отдельных категорий граждан из этих стран.

В тоже время, Минздрав Кипра будет еженедельно обновлять список стран, которые относятся к зеленой, оранжевой или красной категории, которые формируются на основе эпидемиологической ситуации в каждой стране. Гражданам стран из этих категорий въезд на Кипр разрешен, однако для каждой категории отличаются требования по необходимым тестам на коронавирус.

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Теги: 
Кипр  туризм  визы 

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