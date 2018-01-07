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В мире     07.01.2018 10:38

Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев правящей династии

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Теги:  Саудовская Аравия  принцы  арест 

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Власти Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев правящей династии. Представитель прокуратуры Саудовской Аравии сообщил, что 11 представителей правящей в стране династии арестованы и направлены в тюрьму аль-Хайер за «нарушение общественного порядка».

Накануне принцы устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде из-за указа короля, в соответствии с которым принцы теперь должны самостоятельно оплачивать счета за электричество и воду. Также принцы хотели получить компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.

Принцы были взяты под стражу после того, как отказались удалиться из дворца.

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Теги: 
Саудовская Аравия  принцы  арест 

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