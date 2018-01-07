Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев правящей династии

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Власти Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев правящей династии. Представитель прокуратуры Саудовской Аравии сообщил, что 11 представителей правящей в стране династии арестованы и направлены в тюрьму аль-Хайер за «нарушение общественного порядка».



Накануне принцы устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде из-за указа короля, в соответствии с которым принцы теперь должны самостоятельно оплачивать счета за электричество и воду. Также принцы хотели получить компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.



Принцы были взяты под стражу после того, как отказались удалиться из дворца.