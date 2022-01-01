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В мире     01.01.2022 19:53

Во Франции ввели масочный режим для детей с шести лет

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Теги:  коронавирус  маски  Франция  дети 

1 января. Mossovetinfo.ru - Масочный режим для детей с шести лет станет обязательным во Франции с 3 января. Решение принято правительством страны в связи с ростом числа заболевших коронавирусом до 200 000 человек в сутки. Дополнения к действующим в стране ограничениям из-за пандемии коронавируса опубликованы на официальном сайте правительства Франции.

Дети будут будут обязаны носить маски в общественных местах. В Париже установлен запрет находится на улице без маски.

Сейчас маски обязаны носить все жители страны старше 11 лет.

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Теги: 
коронавирус  маски  Франция  дети 

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