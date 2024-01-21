Другие материалы
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В мире
24.01.2024, 08:06
Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской партии в Нью-Гэмпшире
24 января — Mossovetinfo.ru — Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской парт...
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В мире
22.01.2024, 09:11
Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Дональда Трампа
22 января — Mossovetinfo.ru — Губернатор Флориды Рон ДеСантис завершил свою затухающую президентскую кампанию в вос...
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В мире
21.01.2024, 10:00
Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины
21 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание с...