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В мире     24.01.2024 08:06

Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской партии в Нью-Гэмпшире

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Теги:  Трамп  праймериз  Нью-Гэмпшир 

24 января — Mossovetinfo.ru — Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской партии в Нью-Гэмпшире, приблизившись к ноябрьскому матчу-реваншу с президентом-демократом Джо Байденом.

его единственная оставшаяся соперница по республиканской партии, бывший посол США Никки Хейли, поздравила его с победой, но добавила, что "гонка далека от завершения", поскольку она готовится к праймериз в своем родном штате Южная Каролина 24 февраля, - сообщает CNN.

Электорат Республиканской партии на праймериз был относительно тесно разделен между избирателями, зарегистрированными как республиканцы, и теми, кто зарегистрирован как незадекларированный, термин штата для независимых избирателей, согласно экзит-поллам CNN.

Отмечается,что Хейли не участвует в кокусах в Неваде 8 февраля (вместо этого она будет участвовать в первичном голосовании штата, что не приведет к ее победе среди делегатов), а опросы в ее родном штате Южная Каролина показывают, что Трамп имеет огромное преимущество.

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Теги: 
Трамп  праймериз  Нью-Гэмпшир 

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