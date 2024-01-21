Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской партии в Нью-Гэмпшире

24 января — Mossovetinfo.ru — Во вторник Дональд Трамп одержал победу на выборах президента от республиканской партии в Нью-Гэмпшире, приблизившись к ноябрьскому матчу-реваншу с президентом-демократом Джо Байденом.



его единственная оставшаяся соперница по республиканской партии, бывший посол США Никки Хейли, поздравила его с победой, но добавила, что "гонка далека от завершения", поскольку она готовится к праймериз в своем родном штате Южная Каролина 24 февраля, - сообщает CNN.



Электорат Республиканской партии на праймериз был относительно тесно разделен между избирателями, зарегистрированными как республиканцы, и теми, кто зарегистрирован как незадекларированный, термин штата для независимых избирателей, согласно экзит-поллам CNN.



Отмечается,что Хейли не участвует в кокусах в Неваде 8 февраля (вместо этого она будет участвовать в первичном голосовании штата, что не приведет к ее победе среди делегатов), а опросы в ее родном штате Южная Каролина показывают, что Трамп имеет огромное преимущество.