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В мире     05.04.2021 15:54

Восемь россиянок задержаны в ОАЭ за съемку в обнаженном виде

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Теги:  ОАЭ  полиция  россияне  задержание 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Восемь россиянок были задержаны в Дубаи за участие в съемках в обнаженном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в ОАЭ.

Съемка проходила на балконе гостиницы Dubai Marina в центре города. Всего полиция задержала 40 человек, причастных к фотосессии.

Все задержанные обвиняются в «участии в развратных действиях». Им грозит до 6 месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 5 000 дирхамов (более 100 тысяч рублей). Организаторам съемок грозит до полутора лет тюрьмы и штраф до 50 тысяч дирхамов (более миллиона рублей).

Представитель генконсульства сообщил, что задержанные россиянки уже обратились в консульство за помощью, однако отметил, что в связи с серьезностью обвинения сделать что-то будет сложно. В тоже время, в связи с наступлением священного мусульманского праздника Рамадана, задержанных россиянок могут помиловать.

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Теги: 
ОАЭ  полиция  россияне  задержание 

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