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В мире     20.01.2023 16:29

Вовлечение НАТО в конфликт на Украине растет - пресс-секретарь президента РФ

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Теги:  Россия  Украина  НАТО  конфликт  спецоперация  президент  эскалация 

20 января, Mossovetinfo.ru - Вовлечение НАТО в конфликт на Украине растет, конфликт на Украине развивается по восходящей, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что пройдена очередная точка эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы видим, что он (конфликт - ред.) действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности», — сообщил Песков.

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Теги: 
Россия  Украина  НАТО  конфликт  спецоперация  президент  эскалация 

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