24 ноября. Mossovetinfo.ru – Первичных зараженных COVID-19 могло быть сразу несколько, об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



По словам Райана, установлено, что коронавирус могут переносить разные животные, поэтому и первичных случаев заражения может быть сразу несколько. Носителем вируса могут быть различные животные, поэтому первичные случаи заражения могли происходить в разных странах и в разное время.



«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань», - заявил Райан.



Кроме того, на брифинге выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она напомнила, что в свое время ВОЗ потребовался целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения ближневосточным респираторным синдромом.