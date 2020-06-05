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В мире     06.06.2020 14:18

ВОЗ пересмотрела рекомендации по ношению медицинских масок

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Теги:  ВОЗ  медицинские маски  рекомендации 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения внесла поправки в рекомендации по ношению медицинских масок, новые рекомендации представил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Теперь медицинские маски рекомендуется носить не только в общественном транспорте, но и там, где затруднено соблюдение дистанции: в магазинах, на работе, в школах, на массовых мероприятиях.

В регионах, с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, маски рекомендуется носить всем людям с хроническими заболеваниями, а также людям, старше 60 лет.

Также носить маски рекомендуется всем медицинским работникам, независимо от того, работают ли они с пациентами, зараженными коронавирусом. Медикам рекомендовано носить как минимум трехслойные маски.

В рекомендациях отмечается, что ношение медицинских масок не может заменить социальное дистанцирование и соблюдение гигиены рук.

Ранее ВОЗ рекомендовал носить маски только людям, у которых было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
ВОЗ  медицинские маски  рекомендации 

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