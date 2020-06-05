Другие материалы
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В мире
06.06.2020, 14:18
ВОЗ пересмотрела рекомендации по ношению медицинских масок
6 июня. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения внесла поправки в рекомендации по ношению медицинских масок, новые рекомендации представил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедро...
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В мире
06.06.2020, 10:40
Джозеф Байден получил поддержку делегатов для выдвижения президентом США
6 июня. Mossovetinfo.ru - После того, как на текущей неделе семь штатов и округ Колумбия провели президентские первичные выборы (праймериз), экс президент США Джозеф Байден получил поддержку 1991 деле...
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В мире
05.06.2020, 14:55
Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
5 июня. Mossovetinfo.ru – Два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены персонами нон грата, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. О причинах такого решени...