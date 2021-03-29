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В мире     29.03.2021 14:16

ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  исследование 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали четыре возможных варианта передачи коронавируса человеку, сообщает Associated Press.

При этом, эксперты расставили варианты по степени вероятности.

Наиболее вероятным вариантом эксперты считают передачу коронавируса от летучих мышей к человеку через другое животное. Эксперты обнаружили у летучих мышей коронавирус, схожий с коронавирусом человека, однако эволюционное расстояние между двумя вирусами оценивается в несколько десятилетий. Такая разница, по мнению ученых, свидетельствует о наличии передаточного звена.

Также вероятным сценарием специалисты назвали передачу коронавируса человека напрямую от летучих мышей к человеку.

Вариант, что коронавирус попал к человеку через пищевые продукты, эксперты назвали маловероятным, а возможность утечки вируса из лаборатории - крайне маловероятным.

Также сообщается, что доклад с окончательными результатами совместного исследования экспертов ВОЗ и КНР о происхождении коронавируса будет опубликован в ближайшие дни.

Ранее эксперты ВОЗ назвали торговлю дикими животными в Китае наиболее вероятной причиной распространения коронавируса.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  исследование 

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