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В мире     14.09.2020 12:35

ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 в октябре-ноябре

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  прогнозы  смертность 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения ожидает в октябре-ноябре увеличения смертности от коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на руководителя Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Ранее ВОЗ сообщила, что зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев заражения. За стуки в мире коронавирусом заразились 307 930 человек.

Всего с начала пандемии в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 человек.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  прогнозы  смертность 

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